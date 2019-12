Regionali, la Bergamaschi dice addio alla Lega: è candidata con Bonaccini

Alcuni in Lega a Modena, Bagnoli in testa, la avrebbero addirittura voluta come candidata sindaco a Modena al posto di Prampolini, Fratelli d’Italia le aveva proposto un posto in lista alle politiche, ma oggi a sorpresa (anche se la decisione pur smentita era nell’aria) Eugenia Bergamaschi, storica presidente di Confagricoltura, ha deciso di passare dalla parte della attuale maggioranza. ‘Che la nuova avventura abbia inizio. Contadina 14.0 cambia vita’ - annuncia sui social la Bergamaschi ufficializzando la sua candidatura al fianco di Bonaccini.Da sempre critica verso il Pd, orgogliosamente al fianco dell’ex ministro Lega Centinaio, pronta a criticare la Regione sul tema del dissesto idrogeologico, la Bergamaschi si scopre dunque con un cuore a sinistra. Da valutare ora la sua posizione all’interno di Confagricoltura, associazione storicamente vicina al centrodestra e in ogni caso resta aperto il tema della opportunità di una candidatura diretta da parte dei una dirigente regionale. Comunque che l’avventura - citando le sue parole - abbia inizio.