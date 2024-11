Regionali, lista Pd Modena, Palma Costi: 'Votate Paolo Negro'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Sa capire, ascoltare, confrontarsi con altre esperienze per portare soluzioni innovative, aspetti fondamentali per chi vuole contribuire alla crescita continua della propria comunità. È tenace, senza mai essere arrogante.

Ha ben chiaro quali sono i problemi della nostra area e sa che le soluzioni alle quali abbiamo lavorato finora devono essere portate a compimento. A cominciare dalla sanità, per completare il lavoro avviato dal nostro Partito sull’Ospedale di Mirandola e sui servizi del distretto, le Case di Comunità, il ruolo dei Medici di medicina generale, gli ospedali di comunità; una integrazione, anche organizzativa, tra servizi sociali e sanitari, per una presa in carico completa del cittadino - continua la Costi -. Lo stesso dicasi per la viabilità, non solo Cispadana, ma risistemazione del Canaletto, potenziamento del trasporto pubblico, realizzazione di piste ciclabili. Infine il completamento della ricostruzione post-sisma per gli edifici pubblici e i luoghi di culto. Su tutto ciò la nostra Unione dei Comuni, e Paolo come capogruppo, hanno lavorato tantissimo per produrre proposte concrete da portare in Regione e da sottoporre al Governo, attraverso i nostri parlamentari'.





'L’elezione di Paolo Negro è fondamentale per contribuire alla crescita di un tessuto economico e sociale straordinario ed unico di cui la Regione ha bisogno. Non solo il comparto del Biomedicale strategico per l’innovazione nel campo della salute, ma anche il settore meccanico, il ceramico, l’agroalimentare, l’agricoltura, il commercio e i servizi. Un tessuto fatto da migliaia di artigiani e piccole medie imprese che assieme ai lavoratori e lavoratrici sono la ricchezza del nostro territorio. Paolo è in grado di rappresentare quelle straordinarie esperienze di “innovazione sociale” e di “economia sociale”, diffuse in tutta la bassa modenese che, assieme alle associazioni di volontariato, attraverso la cultura e l’inclusione, producono coesione, migliorano il tessuto sociale e portano ricchezza. Per perseguire questi obiettivi dobbiamo sostenere il nostro candidato Presidente Michele De Pascale, votare il Partito Democratico, e tutto questo scrivendo Negro, sulla scheda elettorale'.