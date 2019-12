Regionali M5S: ecco la lista dei candidati alla presidenza

Terminata la votazione di ieri su Rousseau per la scelta dei candidati M5S alle Regionali del 26 gennaio, si apre oggi il voto per la scelta del presidente. Questa la lista dei candidati consiglieri che parteciperanno alla votazione per il candidato Presidente:Una lista formata dai più votati per ogni circoscrizione, il che significa che - in attesa di conoscere gli 8 candidati ufficiali modenesi - a Modena, salvo rinunce, la più votata è stata la carpigiana. Tra la rosa dei candidati presidente spiccano la consigliera uscente Piccinini e la consigliera di Cavriago Cersosismo, tra le prime a sollevare lo scandalo Bibbiano.I risultati delle votazioni con i voti presi oggi da ogni singolo candidato consigliere, e la relativa certificazione, verranno comunicati questa sera dalla piattaforma 5 Stelle.