Regionali, nasce la lista Toti-Giovanardi. In pista anche Sgarbi

Novità nel centrodestra in vista delle elezioni regionali in Emilia Romagna. A sostegno della candidata presidentenasce infatti una lista di centro che si somma a quelle di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Popolo della Famiglia. Si tratta di una lista che unisce esponenti di Cambiamo di, di Idea (rappresentata in Regione da) e dal movimento Rinascimento di. In lista certamente il segretario provinciale di Idea, un esponente del movimento di Sgarbi (non è esclusa la presenza dello stesso critico d'arte) e la referente di Cambiamo. Potrebbe essere in lista anche, già candidata sindaco di centrodestra a Serramazzoni. Qualche tensione è già nata in particolare sulla figura della Mazzacurati che avrebbe voluto essere inserita direttamente nella lista della presidenteimmaginando così una più probabile elezione nell'ottica del raggiungimento del quorum.