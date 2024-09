Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Si tratta di Giovanni Gidari. 'Imprenditore, da sempre vicino a Forza Italia, Gidari rappresenta quella parte della società civile e del mondo imprenditoriale in grado di trasferire alla politica l’entusiasmo e la conoscenza necessaria per servire la comunità' - si legge in una nota.'Per questo motivo ho deciso di scendere in campo per mettere a disposizione del partito e dei cittadini la mia esperienza e competenza. Ho sentito il richiamo della responsabilità che ogni imprenditore ha nei confronti della propria terra e della comunità che la abita. Sono pronto a lavorare per un’Emilia Romagna ancora più forte e competitiva', ha dichiarato Gidari.