Regionali, sindaco Bologna choc: 'Se vince la Lega diventeremo sudditi'

Gli emiliano-romagnoli si ritengano avvisati: in caso di vittoria della Lega alle regionali del 26 gennaio, passeranno dallo status di cittadini a quello di 'sudditi' e questo vale anche per i loro sindaci. Lo afferma il primo cittadino di Bologna,, intervistato da Radio Città del capo. Se dovesse vincere la destra rappresentata dalla candidata, nei rapporti tra l'amministrazione bolognese e la Regione 'cambierebbe tantissimo, perchè dove governa la Lega c'è il centralismo regionale, non è che i Comuni abbiano molta autonomia. Hanno accentrato tutto sia in Veneto che in Lombardia- dichiara Merola - e poi trattano i sindaci come dei sudditi. Ma questo torna, perchè nell'idea leghista i cittadini o sono sudditi o sono clienti, noi pensiamo debbano essere cittadini e quindi anche fare la loro parte'.Sull'esito delle elezioni, però, Merola ostenta ottimismo e scommette sul bis di Stefano Bonaccini: 'Non ho dubbi, dovrebbe proprio finire così. Se non ho perso la ragione, perderò la regione'. In questo senso la sconfitta in Umbria, secondo il sindaco dem, non deve spaventare. 'La storia dell'Umbria, se ben guardata - afferma Merola - era abbastanza definita, perchè prima delle regionali il 62% dei cittadini aveva già votato sindaci di centrodestra nei Comuni, qui è il contrario'. Il sindaco bolognese, in particolare, confida nell'apporto che daranno le città ma non vuole dare per persi neanche i territori periferici: ad esempio, 'sul nostro Appennino abbiamo lavorato molto, come Città metropolitana e come Regione. Siamo sempre alla discussione tra i dati della realtà e la percezione'.