'Regolamentazione Dehors a Modena, il Pd contro il sindaco per le solite beghe interne'
'Il modo di argomentare di Lenzini, è qualcosa che non avremmo voluto sentire, qualcosa inaccettabile per un amministratore della città'
'Ha detto che tanti dehors, sorti in ogni dove, devono rientrare nelle norme, visto che oggi sono per il 40% abusivi e spesso ingombrano oltremisura strade e portici intralciando tutti. Di ciò non c’è traccia nell’intervento del maggior partito che sostiene la Giunta.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
'Ammanco da 850mila euro in Fondazione di Modena: i controlli interni non funzionano, sistema malato'
Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia
Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera
Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli
'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'
Sanità Emilia Romagna, Vignali (Fi): 'Ticket sui farmaci fa crollare vendita medicinali'
Sassuolo, moschea ai 'Quadrati', toni accesi all'assemblea pubblica, Forza Italia dice No: 'Non c'è intesa con lo Stato'
Sicurezza a Modena, prefetto e sindaco individuano macroaree sensibili con 'divieto di stazionamento'
Modena, Bignardi (Pd): 'La polizia locale? Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico'