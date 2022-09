Renzi: 'Letta ha giocato per perdere e devo dire che ci è riuscito'

'Io credo che lunedì mattina Letta debba ricevere due cose: un fascio di rose rosse dalla Meloni e poi credo che abbia già il programma del prossimo corso di strategia politica a Parigi. Basta guardare come ha fatto la campagna elettorale ed è già l'elenco di ciò che non si deve fare... Mi immagino Boccia, Letta, tutti gli statisti a ragionare e poi Letta guarda la telecamera e dice: noi aumentiamo le tasse... Il Pd ha giocato per perdere e devo dire che ci è riuscito'. A usare queste parole è stato il leader di Italia Viva Matteo Renzi partecipando a un incontro all'Ance.'Il Pd ormai è il farmaco generico dei 5 stelle. C'è il farmaco normale e il generico e il Pd è il generico dei 5 Stelle e mi dispiace molto' - ha detto ancora Renzi.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.