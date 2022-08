Renzi show: ‘Con Letta alla Nato i Russi arriverebbero in Portogallo’

“Letta poteva dire non sopporto la Meloni ma non è vero, Letta e Meloni sono amici, sono molto amici”. Matteo Renzi, leader di Italia viva, lo dice alla Versiliana. E sempre sul segretario del Pd aggiunge: “Poteva fare un appello repubblicano e dire si va tutti assieme alle elezioni” contro il ‘pericolo’ Meloni, con “M5S, Fratoianni, io non l’avrei accettato”, oppure “poteva dire ‘io parto dall’agenda Draghi’, e non è vero perché dicevano ‘o Conte o morte’, e poteva fare un accordo con noi, con Azione, e tenere fuori Verdi e Si, oppure poteva andare da solo”. Invece “ha fatto l’appello, ha tenuto noi fuori per rancore personale e poi ha allontanato Azione” e “ha detto che voleva alzare le tasse, e se lo fai vuoi perdere le elezioni”.Per il leader di Italia viva: “Se le capacità strategiche di Letta sono quelle che stiamo vedendo, visto che si dice voglia un incarico di segretario alla Nato, se ci riuscisse ci ritroveremmo i russi fino in Portogallo”.“Se non si sta attenti il prossimo governo sarà tutto di destra”, e per evitarlo “ci sono due modi, o dare retta al nostro amico che aumenta le tasse e aiuta Meloni o fare un’area di centro, di moderati, che non vogliono votare la fiamma o il Pd diventato altra cosa rispetto a quello che conoscevamo noi”.E conclude “Se alle prossime elezioni il terzo polo ha un buon risultato c’è una possibilità che non ci sia un governo di destra-destra e si possa chiamare Draghi”.