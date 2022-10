Respingimenti e lager in Libia: torna in discussione l'accordo firmato dal governo PD

Nel 2017, il governo italiano a guida PD, con Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e Ministro degli Interni Marco Minniti, firmò un memorandum (Memorandum Italia-Libia), che assegnò alla guardia costiera Libica il compito di pattugliare le coste e le acque internazionali per impedire le partenze con ogni mezzo e trattenere i migranti nei campi biblici nonostante in questi fossero noti e documentati dalle organizzazioni umanitarie i modi brutali, se non mortali, con venivano gestiti. Ciò ridusse il numero di sbarchi in Italia, ma a costo di un prezzo enorme in termini di violazione dei diritti umani tra cui donne e bambini, obbligati a soffrire, ad essere struprate o a morire di stenti in quei luoghi che sotto la facciata di 'campi di accoglienza', nascondevano quelli che vennero definiti veri e propri lager.Quell'accordo firmato Minniti e Gentiloni con le autorità libiche, almeno sulla carta, c'è ancora, e vale perché tacitamente rinnovato, ogni tre anni, al momento della scadenza. 'Il memorandum - affermano il movimento Tam Tal per la pace - che oggi pomeriggio, alle 18.00 alle 20 in piazza Torre, a Modena, ha organizzato un presidio per richiamare l'attenzione sugli effetti dell'accordo - scadrà il prossimo 2 novembre e se nessuna parte contraente si opporrà sarà tacitamente rinnovato producendo così altri morti torture e stupri'La tempistica, anche se l'intenzione del nuovo governo fosse quella di non rinnovare o comunque modificare l'accorso, certamente non aiuta. Inoltre il tema, nemmeno citato in campagna elettorale, non sembra essere tra le priorità della politica, di governo e non.La riunione delle nuove Camere, prevista entro il 20esimo giorno dalle elezioni, difficilmente avverrà prima della prossima settimana e altrettanto difficilmente ci saranno i tempi per la formazione di un esecutivo in tempi utili e comunque in grado di discutere e decidere entro la scadenza del 2 novembre.Gi.Ga.