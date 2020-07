'Riapertura Punto Nascita? A Pavullo ora quei locali sono occupati'

“D’accordo a riaprire i reparti in sicurezza dopo l’emergenza Covid 19 ma serve avere un cronoprogramma certo e serio per la riattivazione dei punti nascita, altrimenti le promesse finiranno per sommarsi ad altre promesse”. Il consigliere regionale della Lega, Sione Pelloni, torna sul tema dell’annunciata riapertura dei Punti nascita dopo le parole di Donini . “L’annuncio del consigliere Taruffi di Emilia Coraggiosa, che ha dato un anno di tempo per la riapertura del punto nascita di Porretta Terme, nel bolognese, - ha detto Pelloni - non è stata in realtà confermata dall’assessore alla Sanità Raffaele Donini il quale ha invece affermato che, per ora, la Regione si è concentrata a far fronte alle conseguenze della pandemia da Covid. D’altra parte – ha accusato Pelloni – non ci risulta che sia stata ancora avanzata alcuna richiesta di modifica del decreto dell’ex Ministro Lorenzin. Quindi, a livello della Regione, è ancora tutto da fare nonostante gli annunci trionfali di Bonaccini prima e di Taruffi poi. Ma bisogna partire per tempo, perché la pandemia ha cambiato molte realtà territoriali. A Pavullo nel Frignano, nel modenese, ad esempio, i locali che ospitavano il punto nascita poi chiuso è stato nel frattempo occupato per allargare il pronto soccorso. Allo stato dei fatti non sono stati ancora previsti gli investimenti necessari, individuati e adeguati i locali e trovato il personale professionalmente necessario alla riattivazione dei singoli punti nascita chiusi dalla Regione. Una situazione, questa, che riguarda anche Porretta Terme, Castelnovo ne' Monti e Borgo Taro”.