Ricerca capo ufficio stampa, sindacato giornalisti muove rilievi al Comune di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La nuova amministrazione a 4 mesi dall'insediamento passa dunque al cambio del vertice dell'ufficio stampa comunale, che gestisce l'informazione dell'ente pubblico come appunto l'ufficio stampa, le relazioni con i media locali insieme al giornalino comunale che arriva nelle case di tutti i modenesi.L'ufficio stampa comunale è formato ad oggi da un totale di 5 giornalisti: 4 addetti stampa più 1 giornalista nel ruolo di capo ufficio.Il contratto di 3 giornalisti è stato prorogato e rinnovato con l'art.90 del Testo unico degli enti locali, una norma che permette al sindaco di formare uffici e staff con personale che risponde al primo cittadino; mentre per 1 giornalista assunto con selezione pubblica si è prorogato l'incarico di un anno.

Tornando alla ricerca del capo ufficio stampa, l'incarico è 'a tempo determinato di alta specializzazione con scadenza al termine del mandato del Sindaco', con un trattamento economico - si legge nell'avviso - 'pari a quello stabilito dal CCNL vigente per i dipendenti inquadrati nell’Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione' e dovrebbe attestarsi in una forbice compresa fra i 23 e 30 mila euro lordi annui, a 'cui si aggiunge una indennità ad personam pari a 28 mila euro annui'.

Per la selezione del profilo di 'Elevata Qualificazione' il Comune individuerà il nuovo responsabile tramite un colloquio.

'La Commissione in considerazione dell’elevato livello di capacità tecnico professionale connesso allo svolgimento delle funzioni di Responsabile Ufficio Stampa, sarà composta anche da un giornalista professionista, di comprovata competenza, individuato nell’elenco dell’Ordine regionale da almeno dieci anni', è scritto nell'avviso.



Un procedimento dunque senza prova scritta, che invece si svolse nel 2022 per la selezione pubblica per una posizione di addetto stampa sempre nell'ufficio stampa comunale.

'L’avviso di ricerca pubblicato dal Comune di Modena per la ricerca di una figura di responsabile dell’ufficio stampa è stato analizzato dal sindacato dei giornalisti, come avviene per tutti i bandi. Al termine si è ritenuto di inviare una lettera al sindaco e alla direttrice generale, nella quale abbiamo espresso alcuni rilievi relativi alla sua stesura', scrive in una nota Paolo Amadasi (nella foto), presidente regionale del sindacato dei giornalisti Aser Emilia Romagna.

Marco Amendola