Richetti lancia Pigoni: 'Continuità con Bonaccini ma squadra diversa'

Regione'.





'Una candidatura di primissimo piano per rappresentare in Regione la parte Pedemontana della nostra Provincia'. Cosìha lanciato ieri la candidatura di Giulia Pigoni nella lista Bonaccini presidente insieme a'La riconferma del presidente uscente fa bene alla nostra Regione per mantenere esperienza di eccellenza, ma accanto a questa conferma bisogna cambiare - ha detto Richetti -. Non ho mai ritenuto che continuare a fare bene significasse mantenere le cose come stanno. Ecco allora che la candidatura dirisponde a queste esigenze'.Le polemiche col Pd? 'Ricordo a tutti che a livello nazionale il Pd ha voltato le spalle ai suoi principi alleandosi con chi fa anticasta di mestiere e a livello locale si è dimenticato di un pezzo importante di territorio come questo' - ha aggiunto Richetti. E infine una stoccata sulla Bretella: 'Dopo tante promesse la vedremo realizzata in questa legislatura oppure è meglio non parlarne mai più'.'Parte una sfida bellissima - scrive la stessa Pigoni il cui slogan sarà 'siamo quello che facciamo' -. Ho sempre conosciuto un solo modo per combattere una battaglia difficile: metterci la faccia. Ho deciso di rispondere sì perché vorrei avere l'onore di rappresentare il nostro straordinario territorio e le sue istanze in Emilia-Romagna, ma ancora di più perché spero di poter contribuire a far sì che Bonaccini sia ancora il Presidente della nostra meravigliosa