'Questo limite non è stato abbassato, ma è stato completamente eliminato - continua Pelloni -. In questo modo a fronte dei sacrifici messi in campo dai cittadini sul fronte della raccolta differenziata e delle spese per la gestione della immondizia, i gestori possono liberamente scegliere che percentuale di raccolta bruciare, che percentuale avviare a discarica e che percentuale inserire nel percorso di riciclo. Poichè i gestori sono società di capitali che hanno come obiettivo naturale il fare utili e distribuire dividendi ai soci, è evidente che non ci si possa aspettare scelte green in assenza di vincoli. Ecco allora che l'eliminazione del parametro del 70% non può che produrre come naturale conseguenza il mantenimento di impianti inquinanti come l'inceneritore di Modena (del quale si è vanamente promessa la chiusura nel 2034) e le discarica di Finale o Medolla. Tutto questo con buona pace delle rassicurazioni e delle campagne di sensibilizzazione'.