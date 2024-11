Rifiuti, Poppi (M5S): 'Dati ok su differenziata, ma il modello è Alea'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Si parte dai dati: 'Il programma di coalizione, al quale il M5s ha dato un importante contributo proprio per le tematiche ambientali, fornisce dati che restituiscono un quadro di miglioramento

progressivo - afferma Poppi - In Emilia-Romagna abbiamo superato il 77% di quota di rifiuti differenziati, con un incremento negli ultimi 10 anni del 20% rispetto al 58,2% del 2014, e che si

prevede il raggiungimento nel prossimo biennio dell'80%. Vista l'introduzione di nuovi sistemi di raccolta, la qualità della separazione e la prevista tariffazione puntuale siamo in grado di poter dire che l’obiettivo sarà raggiunto, minimizzando così la quota di rifiuti indifferenziati. Questo, insieme alla prevista revisione del Piano Regionale per la Gestione dei rifiuti, all'intervento radicale sulla diminuzione complessiva della produzione di rifiuti non riciclabili (in linea con i recenti regolamenti UE), in particolare su packaging e plastiche'.



Sandra Poppi si sposta poi sul modello ed è su questo punto che per il Movimento 5 stelle si tratta di cambiare il modello di riferimento: 'Occorre puntare sulla conversione dell'economia, da lineare a circolare, su ecodesign, riuso, filiere del recupero.



Lo scopo ulteriore è di arrivare cosi a rivedere la dotazione impiantistica, discariche e inceneritori della regione in primis'.

La candidata Poppi aggiunge poi che 'per arrivare all'obiettivo va anche rafforzata Atersir con risorse e personale per gestire gare e controlli sui Piani Economici e Finanziari e Piani di investimento dei gestori. E, infine, è fondamentale confermare o avviare sistemi di gestione pubblica del servizio di raccolta e gestione rifiuti, come ad esempio la società In house Alea Ambiente a Forlì. In questo caso, ricordiamo, il modello, semplificando, consisterebbe nella creazione di una società a proprietà e gestione totalmente pubblica, in mano ai comuni soci, che gestisce la raccolta. Un campo in cui a Forlì la società pubblica ha sostituito Hera nella raccolta. In sostanza un ritorno alle ex municipalizzate che nel caso di Forlì ha iniziato a fornire da subito risultati straordinari non solo in termini di raccolta differenziata ma anche di produzione finale annua pro-capite'.