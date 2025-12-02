Rigenerazione urbana: passano sei proposte ma modificate da PD e Alleanza Verdi sinistra

Il votoPer i punti del dispositivo relativi alla valutazione positiva sulle manifestazioni d’interesse su via Emilio Po, via Nobili, ex Corradini – via Cesare Costa ed ex Direzionale Manfredini si sono espressi a favore Avs, Pri – Azione socialisti liberali, Spazio democratico, Pd e M5s, contrari FdI, Lega Modena, FI, Modena in Ascolto e Modena civica. Sulla valutazione negativa relativa alla manifestazione d’interesse di strada Fossa Monda si sono espressi a favore Avs, Pri – Azione socialisti liberali, Spazio democratico, Pd e M5s, astenuti FdI, Lega Modena, FI, Modena in Ascolto e Modena civica. Sulla valutazione positiva relativa alla manifestazione d’interesse del comparto Zodiaco si sono espressi a favore Avs, Pri – Azione socialisti liberali, Pd e M5s, contrari FdI, Lega Modena, FI, Modena in Ascolto e Modena civica, astensione per Spazio democratico; mentre sulla manifestazione d’interesse relativa all’ex Pro Latte hanno votato a favore Pri – Azione socialisti liberali, Spazio democratico, Pd e M5s, contro FdI, Lega Modena, FI, Modena in Ascolto e Modena civica, astensione per Avs.
Tramite l’emendamento, in particolare, sono stati superati due punti del dispositivo della delibera che definivano “non vincolanti” i criteri e requisiti previsti dalle Linee Guida di Edilizia residenziale sociale (Ers) e dal Documento d’indirizzo per il nuovo Parco Vittime Innocenti di Utoya.
In particolare, la delibera approva la Relazione istruttoria realizzata dagli uffici comunali sulla conformità al PUG, alla pianificazione territoriale e settoriale, e sulla valutazione dell’interesse pubblico, con particolare attenzione alle condizioni, prescrizioni e agli approfondimenti riportati, che dovranno essere recepiti nella successiva fase di presentazione delle proposte di Accordi Operativi. Tutte le manifestazioni d’interesse soddisfano i requisiti formali richiesti dall'Avviso pubblico, ma la proposta di strada Fossa Monda non è stata ritenuta ammissibile né sotto il profilo della conformità alla disciplina del Pug, né in relazione alla valutazione dell’interesse pubblico. In particolare, per quest’ultimo aspetto, l’istruttoria evidenzia che la proposta non raggiunge la soglia minima nella valutazione di coerenza con la Strategia del Pug.
Nella foto il capogruppo PD Lenzini durante uno scambio di opinioni in consiglio con il sindaco e il Presidente