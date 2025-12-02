Rigenerazione urbana: passano sei proposte ma modificate da PD e Alleanza Verdi sinistra

Il voto

Sono sei su sette le manifestazioni di interesse pervenute allo scadere della prima finestra dell’Avviso pubblico 2025 per l’attuazione del Piano urbanistico generale (Pug) di Modena che l’Amministrazione ha ritenuto di pubblico interesse e ammissibili alla fase degli Accordi operativi. A seguito dell’istruttoria tecnica, infatti, le manifestazioni relative alle aree di via Emilio Po, via Nobili, ex Corradini in via Cesare Costa, ex Direzionale Manfredini, Zodiaco, ex Pro latte sono state valutate conformi al Pug, alla pianificazione territoriale e settoriale, mentre quella di strada Fossa Monda non è stata ritenuta conforme. La delibera che valuta l’interesse pubblico delle proposte presentate in questa prima finestra arrivate entro il primo termine, lo scorso 20 agosto, e la loro ammissibilità alla presentazione di proposte di accordi operativi, è stata sottoposta alla valutazione del Consiglio comunale che a seguito della approvazione di un maxi emendamento presentato da PD e avs, è stata approvata con contenuti profondamente diversi da quelli iniziali. Ciò ha portato, sulla base di una decisione Assunta la riunione di capogruppo, ad una votazione, punto per. Delle singole proposte modificate sulla base dell'emendamento. Il documento finale ovvero la delibera modificata sulla base dei contenuti valutati.Per. Dal maximendamento è stata poi portata al voto.Per i punti del dispositivo relativi alla valutazione positiva sulle manifestazioni d’interesse su via Emilio Po, via Nobili, ex Corradini – via Cesare Costa ed ex Direzionale Manfredini si sono espressi a favore Avs, Pri – Azione socialisti liberali, Spazio democratico, Pd e M5s, contrari FdI, Lega Modena, FI, Modena in Ascolto e Modena civica. Sulla valutazione negativa relativa alla manifestazione d’interesse di strada Fossa Monda si sono espressi a favore Avs, Pri – Azione socialisti liberali, Spazio democratico, Pd e M5s, astenuti FdI, Lega Modena, FI, Modena in Ascolto e Modena civica. Sulla valutazione positiva relativa alla manifestazione d’interesse del comparto Zodiaco si sono espressi a favore Avs, Pri – Azione socialisti liberali, Pd e M5s, contrari FdI, Lega Modena, FI, Modena in Ascolto e Modena civica, astensione per Spazio democratico; mentre sulla manifestazione d’interesse relativa all’ex Pro Latte hanno votato a favore Pri – Azione socialisti liberali, Spazio democratico, Pd e M5s, contro FdI, Lega Modena, FI, Modena in Ascolto e Modena civica, astensione per Avs.Tramite l’emendamento, in particolare, sono stati superati due punti del dispositivo della delibera che definivano “non vincolanti” i criteri e requisiti previsti dalle Linee Guida di Edilizia residenziale sociale (Ers) e dal Documento d’indirizzo per il nuovo Parco Vittime Innocenti di Utoya.L’emendamento precisa, inoltre, che “le successive proposte di accordi operativi dovranno garantire la sostenibilità economico-finanziaria degli insediamenti previsti e la loro armonica integrazione nel contesto urbano sulla base degli indirizzi e degli elementi contenuti nelle Linee guida Ers” eventualmente integrate con ulteriori e appositi documenti di indirizzo approvati dal Consiglio. Il documento introduce inoltre specifiche precisazioni in relazione all’interesse pubblico delle proposte di intervento.In particolare, la delibera approva la Relazione istruttoria realizzata dagli uffici comunali sulla conformità al PUG, alla pianificazione territoriale e settoriale, e sulla valutazione dell’interesse pubblico, con particolare attenzione alle condizioni, prescrizioni e agli approfondimenti riportati, che dovranno essere recepiti nella successiva fase di presentazione delle proposte di Accordi Operativi. Tutte le manifestazioni d’interesse soddisfano i requisiti formali richiesti dall'Avviso pubblico, ma la proposta di strada Fossa Monda non è stata ritenuta ammissibile né sotto il profilo della conformità alla disciplina del Pug, né in relazione alla valutazione dell’interesse pubblico. In particolare, per quest’ultimo aspetto, l’istruttoria evidenzia che la proposta non raggiunge la soglia minima nella valutazione di coerenza con la Strategia del Pug.Nel dettaglio, l’intervento non si configura come un intervento di rigenerazione urbana, quindi non è coerente ai criteri dell’Avviso; si tratta invece dell’impermeabilizzazione di un’area libera senza creare un vero e proprio tessuto residenziale in termini di continuità, compattezza dell’edificato e accessibilità. La proposta, inoltre, non potenzia adeguatamente le dotazioni di verde pubblico e non riconnette il comparto con la rete ciclabile.Nella foto il capogruppo PD Lenzini durante uno scambio di opinioni in consiglio con il sindaco e il Presidente