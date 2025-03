'Riqualificazione Alcatraz, smascherata propaganda elettorale'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La 'definitiva' soluzione per Alcatraz tanto declamata da Muzzarelli in periodo elettorale è chiaro oggi che aveva solo intenti propagandistici. Oggi constatiamo che si tratta di una scatola ben impacchettata con un bel fiocco, ma dentro vuota. I progetti iniziali (prima una palestra della Virgin, poi lo studentato, i finanziamenti del PNNR), sono stati annunciati alla cittadinanza per fare vedere che qualcosa si stava facendo. Stessa cosa per quanto è accaduto in questi giorni con l'ennesima presentazione di un rendering esterno, un disegno che chiunque può fare il computer, corrispettivo di una bella confezione, presentata e promossa con tutti i crismi, ma senza contenuto'.

Così il consigliere capogruppo Lega Modena Giovanni Bertoldi sul caso dell'annunciato progetto di riqualificazione di Alcatraz, oggetto della presentazione nei giorni scorsi in Accademia militare e dell'articolo pubblicato oggi da La Pressa dal quale emerge, anche sulla base delle conferme arrivate dall'assessore comunale all'Urbanistica Carla Ferrari, che non esisterebbe nessun progetto di riqualificazione depositato in Comune. 'Siamo consapevoli che un progetto di quel tipo e dimensioni, in quella area della città, deve sposare più elementi' continua Bertoldi, ma purtroppo l'unica cosa che i modenesi hanno visto fino ad ora è il naufragio, modello ex fonderie, di 1000 progetti. Auspichiamo che la storia non si ripeta e dopo decenni di totale immobilismo i modenesi possano ricevere risposte chiare e concrete'.