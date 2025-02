Modena, riunito il provinciale M5S: sanità e trasporti al centro

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Lunedì 24 febbraio, presso la Sala Spazio Nuovo a Modena, si è tenuta la riunione provinciale del Movimento 5 Stelle di Modena. Tra i principali argomenti trattati, la sanità ha avuto un posto di rilievo, insieme ai punti nascita e alle infrastrutture, con un'attenzione particolare alla Bretella Campogalliano-Sassuolo e alla Cispadana.

Un segmento significativo della riunione è stato dedicato al percorso della Costituente. Gabriele Lanzi ha presentato gli ultimi sviluppi riguardanti gli elementi statutari, sottolineando quanto sia importante costruire una struttura solida e partecipativa per il futuro del Movimento.

Marco Croatti ha commentato l'importanza del dialogo con il territorio: «Il confronto con il territorio è essenziale per rendere il nostro lavoro nelle istituzioni più incisivo e vicino alle esigenze reali dei cittadini».

Ancheha condiviso il suo punto di vista, mettendo in risalto la necessità di basare le scelte in ambito sanitario e infrastrutturale sulle reali necessità delle persone, piuttosto che sugli interessi di parte.coordinatore provinciale, ha sottolineato il valore di questi incontri per rafforzare il legame tra attivisti e istituzioni, permettendo l'emergere di nuove proposte concrete.ha poi lanciato un appello accorato a fare rete e condividere le attività del Movimento, enfatizzando che solo attraverso la partecipazione attiva e il coinvolgimento di tutti sarà possibile portare avanti le battaglie e difendere i diritti dei cittadini.Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Daniele Leonardi per il 'suo prezioso contributo alla discussione sulle infrastrutture, una delle sfide principali per il territorio'.Foto: FB M5S Modena