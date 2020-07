'R-Nord: dopo 20 milioni di euro pubblici riqualificazione mancata'

'Spaccio, degrado, bivacchi abusivi all'R-Nord, in quello che con una spesa pubblica da oltre 20 milioni di euro doveva essere esempio di riqualificazione urbana e sociale. Inoltre, prostituzione di strada, con la tratta e lo sfruttamento da parte della mafia nigeriana, di donne senza nome, ridotte spesso in schiavitù. Questo è ancora lo scenario che si presenta in una delle zone più difficili della città per spaccio e degrado. In cui lo sforzo quotidiano delle forze dell'ordine si scontra con gli effetti di decenni di politiche fallimentari della sinistra sul fronte dell'immigrazione e della riqualificazione urbana. Una riqualificazione urbana e sociale, come il Comune ha avuto la faccia tosta di scrivere all'ingresso dell'R-Nord che dopo oltre 20 anni di promesse e di enormi costi di denaro pubblico, per quell'area ancora non c'è'



Così il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale Piergiulio Giacobazzi, in merito agli ultimi episodi di cronaca che hanno interessato la zona ed i risultati delle operazioni di polizia in viale Gramsci, R-Nord e Parco XXII aprile



'Oggi, il senso di impunità generato dalle politiche lassiste del PD e della sinistra a livello locale e nazionale, sta aumentando un problema già forte. Arrivando a dare la consapevolezza a centinaia di stranieri irregolari non solo di potere delinquere rischiando poco o nulla, ma anche di reagire alle forze dell'ordine e ai cittadini che si riappropriano, anche di sera, degli spazi comuni. A ciò si aggiunge la grave responsabilità dell'amministrazione comunale per la mancata riqualificazione urbana della zona che crea quelle condizioni ideali non per i cittadini onesti ma per chi vive di illegalità. Grazie alle forze dell'ordine che con grande sforzo operano in questo contesto e grazie a tutti i cittadini che con la loro presenza e la loro testimonianza continuano, nonostante le mancate o comunque insufficienti risposte del Comune, a non rassegnarsi e a dire no.

In merito alle parole di circostanza pronunciate da alcuni esponenti locali del PD, mi permetto laconicamente di dire: 'se non fai parte della soluzione, fai parte del problema'.