'Sì a Metrotranvia Modena': opposizione unita contro assessore Filippi

Il no dell'assessore Filippi (qui l'articolo) al progetto metrotranvia trova ora il muro non solo di Modena Volta Pagina (nella foto un rendering da loro ideato), la prima a riportare alla luce il piano, ma dell'intera opposizione. 'Come Gruppi politici consiliari, pur consapevoli e consci delle forti diversità che ci dividono in termini di valori di riferimento e di prospettive e visione, esprimiamo una forte e concorde preoccupazione per l’immobilismo della Giunta sul tema della mobilità cittadina. E’ stato presentato ed approvato un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del tutto insufficiente ed inadeguato, che non affronta minimamente il tema del trasporto pubblico locale, nonostante un contesto dove la qualità dell’aria ed il traffico imporrebbero scelte forti e chiare, che siano davvero efficaci per ridurre la mobilità veicolare privata'. Scrivono i gruppi consiliari Movimento 5 Stelle, Lega Modena, Forza Italia e Fratelli d'Italia/Popolo della famiglia.

'L’unico modo per affrontare in modo serio questo problema consiste nel rendere il TPL efficace ed appetibile, dotando finalmente la città di una rete moderna, in grado di collegare periferia, centro storico, punti sensibili ed aggregatori di servizi in modo rapido e con corse ad alta frequenza. Le città di dimensioni simili a Modena che hanno perseguito questa scelta e si sono dotate di una o più linee di metropolitana o di metrotranvia (Brescia, Bergamo, Padova, per citare solo alcuni esempi e per restare nei confini nazionali) presentano una quota di movimenti col trasporto pubblico ampiamente superiore del doppio a quello della nostra città. Modena ha fatto negli anni scorsi scelte fallimentari da questo punto di vista, ma quel che è più grave è la perseveranza nel non voler cambiare strada, proprio mentre città vicine (Reggio Emilia e Bologna, ad esempio) presentano progetti di metrotranvia al Governo, chiedendo finanziamenti importanti. E' già stato ricordato a sindaco e Giunta l’esistenza di un progetto di metrotranvia, tuttora attualissimo e già sviluppato a livello definitivo, nonché cantierabile in tempi brevi, che è stato oggetto di una petizione che ha raccolto numerose firme a sostegno. E’ già stata proposta un’interrogazione a sindaco e Giunta per sapere se vi era l’intenzione di attivarsi per candidare questo progetto tra quelli da inserire nelle opere finanziabili con il Recovery Plan, ricevendo, tuttavia, un inspiegabile e malamente motivato diniego - scrivono ancora Movimento 5 Stelle, Lega Modena, Forza Italia e Fratelli d’Italia-Popolo della famiglia -. Proponiamo quindi al Consiglio Comunale una mozione urgente per ribadire l’importanza di questo progetto, tuttora attuale, e per chiedere che l’amministrazione si attivi per candidare il progetto delle Linee di metrotranvia ai finanziamenti europei del Recovery Plan, o, comunque, ricorrendo ad altre fonti di finanziamento, al fine di realizzare un’opera in grado di modernizzare la città e rendere finalmente efficace e fruibile il trasporto pubblico locale. Il Piano che il Consiglio dei Ministri ha approvato nella seduta del 12 gennaio scorso prevede espressamente il finanziamento di interventi, che saranno oggetto nelle prossime settimane di una manifestazione di interesse, per la realizzazione di reti attrezzate per il trasporto pubblico locale di massa, e invita gli Enti Locali a definire e proporre progetti. Le nostre forze politiche, pur – lo si ripete – nella consapevolezza di avere programmi e valori di riferimento molto diversi, concordano nel riconoscere come oggi si presenti alla nostra città un’occasione storica irripetibile. Modena ha un progetto di metrotranvia già definitivo, tuttora attuale, facilmente modificabile in piccoli aspetti e cantierabile in tempi brevi. Un progetto in grado, attraverso la realizzazione di un’opera moderna ed efficace, di risolvere il problema del trasporto pubblico locale, che potrebbe integrarsi perfettamente con il servizio ferroviario nazionale e con la ferrovia Modena – Sassuolo. Un progetto che darebbe risposte ai bisogni di tantissimi cittadini per gli spostamenti in città e ai tanti pendolari provenienti dalla provincia. Un progetto che consentirebbe davvero di alleggerire il traffico veicolare e che permetterebbe una notevole riduzione delle emissioni. Altre città si stanno muovendo, davvero solo Modena intende rinunciare alla Metrotranvia, nonostante le possibilità eccezionali ed uniche offerte dai finanziamenti del Recovery Plan? Noi non ci stiamo e ribadiamo che l’occasione storica di modernizzare la città e la sua rete di trasporto pubblico non può essere persa per l’immobilismo di questa Giunta'.