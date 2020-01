Salvini a Modena, spaccio in stazione: 'Il sindaco se ne frega'

'Al civico 38 in zona stazione a Modena spacciano: non serve citofonare perchè quel negozio lo hanno già chiuso due volte'. Così il leader della Legaoggi nel suo blitz modenese in zona stazione in vista del voto di domenica alle regionali in Emilia Romagna. 'Di sicurezza ci occuperemo 365 giorni all'anno, mentre il sindaco di Modena se ne frega' - ha detto poi Salvini dal palco di piazza Grande chiamando direttamente in causa. 'Mentre noi parliamo dei problemi di Modena la sinistra sa solo insultare - ha aggiunto di fronte a una solitaria protesta in piazza -. Qui non è più tempo di Bella Ciao, ma Ciao belli... Il Pd è passato dai consigli di fabbrica ai cda delle banche: hanno capito che perdone le elezioni e vincono solo a Sanremo'.'Ci sono 5000 case popolari vuote in tutta l'Emilia Romagna: noi le sistemeremo e noi li daremo prima ai modenesi poi al resto del mondo - ha aggiunto Salvini -. E sulla sanità c'è una signora di Modena che ci ha mandato cartelle cliniche con 5 carcinomi trovati a novembre e adesso che siamo a fine gennaio non l'hanno ancora ricoverata. E ancora un uomo con problemi al cuore di Parma ha chiesto visita a novembre 2019: gliela hanno dato a gennaio 2021 e si è sentito dire che se ha i soldi gliela daranno la prossima settimana. Penso che possa migliorare di molto la sanità in Emilia Romagna. E Bonaccini che è modenese dovrebbe saperlo'.