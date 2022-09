Salvini ironizza sul Pd: 'Bonaccini e Letta come Gianni e Pinotto'

Stefano Bonaccini in questa campagna elettorale 'è distratto' perchè sta 'gufando il Pd' in modo da 'fare le scarpe a Letta'. L'affondo arriva dal leader della Lega, Matteo Salvini, questa mattina a Reggio Emilia e a Bologna per un'iniziativa elettorale. Parlando di flat tax, Salvini chiama in causa appunto il presidente della Regione Emilia-Romagna. 'E' distratto, il ragazzo. Poverino. E' impegnato nella guerra interna al suo partito - è la stilettata del leader del Carroccio - sta cercando di fare le scarpe a Letta e quindi è lì che gufa sperando che il Pd vada male. E noi lo accontenteremo, perchè il Pd andrà male.Ma non per fare un favore a Bonaccini. Perchè lo decideranno gli italiani'.Secondo Salvini, Bonaccini 'è distratto perchè ha detto che la flat tax non la faremo mai.

Amico mio, la flat tax al 15% c'è già per le partite Iva - manda a dire il numero uno della Lega - qualcuno avvisi Bonaccini, che magari non conosce il mondo delle partite Iva. Noi semplicemente vorremmo estendere questo aiuto anche a famiglie, pensionati e lavoratori dipendenti a partire dai redditi medio-bassi, quindi con un tetto massimo fino a 70.000 euro lordi in caso di due stipendi o due pensioni. La flat tax non è studiata per i milionari', assicura Salvini.



E ancora Salvini insiste: 'siccome Bonaccini chiede l'autonomia regionale al Governo gliela diamo noi. Perchè il Pd chiede l'autonomia con Bonaccini e la nega con Letta. Gianni e Pinotto: sì, no, forse'. Secondo il numero uno del Carroccio, del resto, 'l'autonomia è un diritto e non toglie niente un euro a nessuno, ma semplicemente incentiva gli amministratori pubblici a lavorare di più e risparmiare di più. E' una competizione a spendere meno e a spendere meglio. E così i politici non hanno più alibi', chiosa Salvini.

Il commissario della Lega in Emilia, Matteo Rancan, sottoscrive l'impegno. 'L'autonomia regionale per noi è fondamentale - afferma - spiace vedere proprio qui a Bologna il derby tra il sindaco Matteo Lepore, che è contrario, e il presidente Bonaccini, che è a favore. Nel Pd i problemi più gravi li hanno in casa. Ma noi sull'autonomia non molliamo'.