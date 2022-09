Salvini parla da Sassuolo: 'Con la Lega subito stop aumenti bollette'

'Abbiamo scelto Sassuolo, Modena, il cuore dell'Emilia che produce e che lavora perchè chi sceglie la Lega sceglie il lavoro che per noi viene prima di tutto. Questo significa mettere adesso, subito, i soldi necessari per bloccare gli aumenti delle bollette della luce e del gas, cancellare la legge Fornero, restituendo a milioni di lavoratori il diritto alla pensione e permettendo ai giovani di iniziare a lavorare, e bloccare l'invio delle cartelle esattoriali da parte dell'Agenzia delle entrate'. Queste le parole d'ordine con cui Matteo Salvini ha partecipato oggi pomeriggio all'evento Lega in piazza Garibaldi a Sassuolo nei giorni di chiusura della campagna elettorale. Sul palco insieme a lui anche il sindaco di Sassuolo Gianfrancesco Menani oltre ai parlamentari uscenti.'Siamo nel distretto della ceramica che consuma energia e non può spegnere l'interruttore: chi sceglie la Lega sceglie un intervento subito da 30 miliardi per permettere alle fabbriche e alle attività di continuare a lavorare - continua Salvini -.'Quando ci sono venti di guerra è sempre la notizia peggiore, poi il giorno di San Matteo... Noi lavoriamo per la Pace sostenendo il popolo ucraino sperando non serva l'invio di militari perchè prima di inviare un ragazzo al fronte bisogna pensarci mille volte. Il problema è che le sanzioni stanno mettendo in ginocchio l'economia italiana' - ha poi detto Salvini sul tema della guerra nell'Europa dell'Est.