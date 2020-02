Salvini rivendica la citofonata: 'Le mamme mi hanno ringraziato'

'Questa mattina mi è arrivato un messaggio che mi ha riempito il cuore. Alcune mamme di quel quartiere della periferia di Bologna mi hanno ringraziato perchè da una settimana 'stranamente' non si vedono più spacciatori. Magari si sarano spostati di un chilometro o torneranno la settimana prossima, ma aver denunciato che quel quartiere soffre di spaccio di droga, almeno per qualche giorno, ha dato respiro a chi vive lì'. Da Palermo, dove ha iniziato una due giorni, il segretario della Lega risponde così ai giornalisti che gli chiedono se ritornando indietro rifarebbe il gesto della citofonata nel quartiere Pilastro a Bologna durante la campagna elettorale in Emilia Romagna. 'Ogni strumento utile per combattere la diffusione della droga e della morte per me è lecito', ha aggiunto Salvini.