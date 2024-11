'Sanità Appennino, da Bettini attacco strumentale e contradditorio'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

candidata di Forza Italia Maria Cristina Bettini nei miei confronti su potenziamento dell’ospedale di Pavullo, dell’emergenza urgenza e sulla ipotesi, da noi rilanciata, di riprendere la discussione sulle condizioni per riaprire il punto nascita di Pavullo, è politicamente strumentale oltre che discutibile sul piano personale. Argomenti e proposte del genere su cui avevo chiesto un confronto proprio perché condivisibili, pur da partiti e schieramenti diversi, dovrebbero essere patrimonio comune, unire e non dividere, se realmente si vuole fare l’interesse dei cittadini e delle comunità'. Così la candidata M5S Barbara Moretti.'Evidentemente per Bettini, che parla senza conoscere la mia storia di medico e la mia attività politica e consiliare sul tema della sanità provinciale, non è così. L’interesse è ben poco legato alla sanità e alla comunità che vorrebbe tutelare, ma lo è evidentemente alla sua esposizione personale e politica.

E, per questo ultimo aspetto, anche contraddittorio, visto che la ricordiamo la candidata prima in Fratelli d’Italia e oggi in Forza Italia, due partiti che erano al governo di Pavullo proprio negli anni in cui il punto nascita è stato chiuso, l’ospedale perdeva pezzi nella sostanziale indifferenza dell’amministrazione e che sia in consiglio comunale che fuori non hanno sicuramente aiutato le istanze che lei proponeva attraverso il comitato - afferma Moretti -. Ciò detto, in doverosa replica all’attacco diretto nei miei confronti, confermo non alla candidata Bettini ma a tutta la comunità che da medico che lavora nella sanità pubblica e privata, che conosce la realtà sanitaria modenese e da candidata nel Movimento 5 Stelle lotterò senza inibizioni per il potenziamento dell’ospedale, il riesame di quanto ha portato alla chiusura del punto nascita e dell’ipotesi di riapertura, così come più in generale per il riequilibrio di una rete dell’assistenza sanitaria ed ospedaliera che negli anni si è sbilanciata sul centro, sull’asse della via Emilia e non sull’asse della Strada Statale 12, da Pavullo a Mirandola, come avremmo voluto .



Penalizzando gli ospedali periferici della provincia. Lotterò senza sosta e con una possibilità fondamentale in più. Quella di portare queste istanze, al governo della Regione, con il candidato De Pascale. Per un cambiamento reale che oggi solo il Movimento 5 stelle, con la propria identità e le sue idee, nella maggioranza del nuovo governo della Regione, e forte della preparazione dei suoi candidati, può garantire'.