'Sanità Bologna, appalto da 123 milioni annullato: Storchi si dimetta'

Fratelli d’Italia chiede le dimissioni di Marco Storchi, direttore della struttura complessa servizi di supporto alla persona del Sant’Orsola-Malpighi, dopo che la sentenza del Consiglio di Stato ha annullato per conflitto di interessi l’esito della gara d’appalto da 123 milioni di euro da lui diretta e vinta dalla cooperativa Coopservice presieduta dal cognato (Roberto Olivi, fratello della moglie di Storchi). “È doveroso. Se ciò non dovesse avvenire la direttrice Gibertoni o l’assessore Donini valutino la revoca immediata dell’incarico e la richiesta di danni materiali e di immagine”, chiedono, con un’interrogazione, Marco Lisei, Michele Barcaiuolo e Giancarlo Tagliaferri.

E' di pochi giorni fa infatti la sentenza del Consiglio di Stato che ha di fatto annullato l’esito della gara per incompatibilità del dottor Storchi riguardo all’incarico affidatogli, riconoscendo la situazione di conflitto di interessi sopra evidenziata, assegnando il primo posto al Gruppo guidato da REKEEP Spa, precedentemente arrivato terzo.



I consiglieri di Fdi, che avevano già segnalato la possibilità di conflitto di interessi in una precedente interrogazione, chiedono conto anche della particolare forma contrattuale che lega il direttore della struttura al policlinico Sant’Orsola: “Il suo contratto, previsto solo per incarichi di particolare rilevanza, non consentirebbe il rinnovo di cui risulterebbe invece aver beneficiato per diversi anni. Potrebbe configurarsi un danno erariale? I recenti accadimenti non possono essere ignorati ai fini di una valutazione del rapporto contrattuale esistente e futuro'.