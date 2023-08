Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Parole beffarde per chi risiede a Mirandola, Finale Emilia, Vignola, Pavullo e non solo' - afferma Platis che rincara: 'Tutta la pianura e la montagna sono state completamente dimenticate dalla Regione a guida PD, costringendo malati e famigliari ad interminabili pellegrinaggi verso Modena anche per gli interventi di medio livello.Le donne del PD avevano perfino manifestato davanti all’Ausl contro la chiusura del punto nascite di Mirandola, ma l’assessore Donini non ha mai concesso un confronto in merito. Il segretario del partitone lo sa? Che ne pensa? Eppure ‘sinistra’ non voleva dire ‘partecipazione’? Delle due l’una. O Elly Schlein ha fatto un’uscita populista, od il suo assessore regionale alla Sanità Donini va rimosso'.