'Sant'Agostino, la città merita delle risposte sul progetto'

'Qual è lo stato e i programmi dei lavori di restauro ed adattamento dell’ex Sant’Agostino? Quali sono le intenzioni definitive sull’utilizzo degli spazi all’ex-ospedale Estense e in quali tempi? Qual è l’impegno economico e di risorse dell’Amministrazione comunale in questa impresa?' A tornare sull'annosa questione Sant'Agostino è - con una interrogazione ad hoc - il gruppo M5S a Modena, prima firmataria Enrica Manenti (nella foto).

'Il progetto di recupero del Complesso dell’ex-ospedale Sant’Agostino e l’adeguamento dei prospicenti Palazzo dei Musei ed ex- Ospedale Estense è stato per anni considerato dalla Amministrazione Comunale opera strategica per lo sviluppo della città - ricordano i 5 Stelle -. Si sono sviluppate sul tema numerose critiche da parte di Associazioni e cittadini che hanno fornito anche soluzioni alternative e idee costruttive in parte recepite in occasione dei numerosi rifacimenti del progetto di restauro e del progetto culturale complessivo. I principali aspetti e i vincoli riguardanti la tutela del complesso architettonico sono stati oramai evidenziati nei diversi pareri pervenuti dalle autorità competenti mentre da circa un anno vengono realizzate iniziative culturali ed educative nell’ex- sant’Agostino ideate promosse e finanziate essenzialmente dalla Fondazione Cassa di Risparmio con risorse economiche ed intellettuali proprie'.



'L’impegno del Comune in questo grande progetto risulta fievole, mentre viceversa risultano disponibili da parte della Fondazione Cassa di Risparmio oggi “Modena” 33.000.000 di euro per il Progetto Sant’Agostino che continua anche a mettere a disposizione i finanziamenti che erogava ai tre istituti culturali ora riuniti nella Fondazione Modena Arti Visive nonché i finanziamenti per i progetti di Digital Humanities e per FEM - chiudono i 5 Stelle -. Alla luce di questo chiediamo che la giunta comunale offra delle risposte alla città'.