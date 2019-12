Sardine a Pavullo: 250 con Hussein

In risposta a Salvini e alla cosiddetta politica dell'odio, erano circa 250 le persone presenti ieri sera in piazza Borrelli, a Pavullo nel Frignano, nel presidio organizzato dalle sardine in risposta alla visita di Matteo Salvini che tra domenica sera e lunedì mattina ha toccato i comuni di Pievepelago, Fiumalbo e Pavullo.Un presidio che ha visto la partecipazione del referente delle sardine modenesi Jamal Hussein, protagonista, alcuni giorni, fa dell'apertura della convention di centro sinistra a favore del candidato Stefano Bonaccini , contro il centro-destra, ed il candidato Lucia Borgonzoni