'Altro che dimissioni, vado avanti, venerdì nuova giunta'

'Le Dimissioni dell'Assessore e amica Camilla Nizzoli rendono ancora più evidente ed urgente la necessità di procedere, da parte del sindaco, alla formalizzazione di una nuova giunta. Da settimane lo chiediamo come cittadini e come forza di maggioranza che ha sostenuto e che vuole continuare a sostenere questa amministrazione. Serve una giunta forte, competente, e nel pieno delle proprie potenzialità, per gestire da inizio 2022 con rinnovato slancio, i diversi settori e le opportunità rese possibili dalle decine e decine di milioni di finanziamenti verosimilmente in arrivo al nostro comune dal PNRR. Chiediamo e confidiamo che entro la settimana ciò venga garantito”. Alle considerazioni e all'appello lanciato già nei scorsi dal consigliere comunale di(gruppo di maggioranza a sostegno dell'Amministrazione comunale), ha risposto indirettamente in un post sul suo profilo FB lo stesso sindaco: 'E' nei momenti difficili in cui si vede il vero valore di una squadra- scrive sui social il- venerdì presenteremo i nuovi assessori membri della Giunta.'Mi domando cosa aspetti il sindaco a spiegare a tutti questa vicenda- affonda il colpo il- i cittadini e le cittadine di Sassuolo meritano di sapere cosa sta succedendo. Senza contare che parliamo di uno dei territori produttivi più importanti della nostra regione: quale affidabilità può dare una simile amministrazione? Ormai da due anni combattiamo quotidianamente contro il Covid, gli sforzi congiunti di migliaia di medici e operatori sanitari, del Governo, della Regione e di tantissimi amministratori locali vanno sostenuti, specialmente da parte di chi ricopre incarichi istituzionali. Il centrodestra che governa Sassuolo evidentemente la pensa in maniera diversa. Ora ci attendiamo una spiegazione, Sassuolo non può restare ancora a lungo ostaggio di un'amministrazione che perde un assessore a settimana e va avanti come se nulla fosse'. Le dimissioni di Nizzoli sono 'di una gravità inaudita' anche per il'Il fatto che Nizzoli consideri estorsive le politiche messe in campo per contenere l'emergenza pandemica- sentenzia Ravazzini- è un insulto a tutti coloro che hanno fatto sacrifici, hanno perso i propri cari, hanno rispettato le regole per proteggere sé stessi e gli altri membri della comunità. Sono parole inadeguate e sbagliate, scorrette sotto il profilo giuridico, politico, amministrativo'Chiede le dimissioni del sindaco di Sassuolo il consigliere regionale di Azione, ed ex assessore alla cultura a Sassuolo Giulia Pigoni: 'Le dimissioni della vicesindaca Nizzoli, anch'esse legate alla volontà di non vaccinarsi, confermano che ormai la Giunta del Comune di Sassuolo è totalmente delegittimata' e per questo, secondo'è tempo che il sindaco ne prenda atto e rassegni le dimissioni. Subito'.Pigoni, via Facebook, evidenzia che 'in una Regione con il 94% di cittadini vaccinati, proprio ora che è fondamentale programmare i fondi del Pnrr, il sindaco Menani tutte le settimane si ritrova a dover rimpastare la sua giunta perché i suoi assessori non si vogliono vaccinare. È ora di dire basta: SASSUOLO merita ben altra guida. Non è più tollerabile che il sindaco resti aggrappato alla poltrona senza avere una squadra per governare. In un momento in cui più che mai c'è bisogno di rappresentanti che mostrino responsabilità e senso istituzionale, è chiarissima e incolmabile la lontananza di questa amministrazione dai cittadini e dalla realtà'.La critica post dimissioni Nizzoli arriva anche dalla sinistra sindacale. 'La Cgil esprime 'profonda preoccupazione per quanto sta avvenendo nella giunta Menani, dove si sono già dimessi due assessori e la vicesindaco', la quale ha scritto 'non posso più rappresentare uno Stato che non mi rappresenta'. Evidenzia il neo'I cittadini sassolesi hanno il diritto di avere una giunta efficiente e al completo, che rappresenti i cittadini e le cittadine, che si senta rappresentativa dello Stato e si occupi dei problemi reali che tutti stiamo affrontando in un momento ancora complicato. Se da un lato si assiste a questo assurdo teatrino, dall'altra parte lavoratrici e lavoratori, cittadine e cittadini, pensionate e pensionati sono alle prese con i problemi reali della vita'.