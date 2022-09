Sassuolo: giovani candidati militanti di partito a confronto con i ragazzi del liceo

Giovani mobilitati per scegliere consapevolmente i candidati ed i partiti da votare alle elezioni politiche. Giovani, in questo caso gli studenti del liceo Formiggini di Sassuolo, che su spunto di Giuseppe Vandelli, rappresentante di istituto, hanno deciso di mettere e mettersi a confronto con altri giovani candidati alle elezioni politiche o militanti. Per l'evento organizzato questa sera alle ore 21 in sala Biasin, a Sassuolo. Hanno accettato l'invito, e parteciperanno, Mattia Veronesi, il più 'anziano' dei presenti, 32 anni, già consigliere comunale a Finale Emilia e ora candidato per il Movimento 5 stelle. Poi Giacomo Vandelli, 20 anni, di Sassuolo, rappresentante della lista Azione con Calenda, e Matteo Bergamini, 24 anni, di Formigine, in rappresentanza della Lega. Non sarà presente l'esponente PD che, comunicano gli organizzatori, ha declinato l'invito.