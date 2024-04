Sassuolo, il M5S: 'Il candidato Pd Mesini incarna il cambiamento'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Così, come anticipato ieri, il coordinatore provinciale M5S Massimo Bonora ha ufficializzato l'accordo anche a Sassuolo tra i 5 Stelle e il Pd.



'Vogliamo una Sassuolo dove le persone si sentano parte di una comunità solidale, informata e responsabile. Un'amministrazione trasparente che comunichi con chiarezza le proprie scelte, coinvolgendo attivamente i cittadini. Un luogo dove i servizi offerti siano migliorati per favorire l'inclusione di tutti i residenti. Vogliamo affrontare con determinazione i problemi legati al traffico e alla qualità dell'aria, e riqualificare le aree dismesse per creare spazi di aggregazione, integrazione e cultura'.