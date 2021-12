Sassuolo, Lorenzo Ravazzini è il nuovo segretario Pd

Eletto all’unanimità, nella sala Falcone Borsellino dell’Albero d’Oro, Lorenzo Ravazzini, 36 anni è il nuovo Segretario del Partito Democratico di Sassuolo. Oggo si è svolto il congresso di Circolo per il rinnovo della segreteria cittadina, provinciale e regionale.Gli iscritti, ringraziando il segretario uscente Paolo Piccioli, i membri della Segreteria e i membri della direzione che lo hanno accompagnato negli ultimi quattro anni, hanno scelto come nuovo segretario Lorenzo Ravazzini nato a Sassuolo nel 1985, già segretario della Sinistra giovanile dal 2002 al 2005, nel 2012 responsabile della comunicazione a Roma, nella giovanile del Partito Democratico nazionale.Comunicatore politico e istituzionale, dal 2014 ha lavorato come consulente per Enti Locali, Regioni e Ministeri, attività che gli ha permesso di conoscere approfonditamente le dinamiche sociali e culturali che determinano le scelte e le inclinazioni delle comunità.

Durante i lavori congressuali ha presentato la sua candidatura con un intervento molto apprezzato nel quale ha ripercorso la storia recente del territorio, ha motivato la propria disponibilità a guidare il partito cittadino per “dare risposte concrete ai bisogni delle persone e delle famiglie” e “per poter riaccendere la passione e la speranza al fine di dire: anche Sassuolo e il distretto ceramico possono avere una nuova opportunità per tornare in alto nelle famose classifiche della qualità della vita”.Ha citato Yoda: “fare o non fare, non c’è provare” ed ha concluso con tre obiettivi programmatici:1. 'Ricostruire la comunità politica del centrosinistra' ascoltando le istanze e valorizzando le posizioni di tutti, tenendo insieme il radicamento ai valori progressisti e l’esigenza di renderli concreti attraverso un metodo riformista.2. 'Scrivere un grande programma, largo e condiviso, perché per tempo tutti sappiano quello che vorremmo fare della la nostra città (…) tornando nelle strade, tra le persone, coinvolgendo energie nuove che dovranno sentirsi parte attiva nella vita della città: terzo settore e volontariato, associazioni culturali e parrocchie, sono pilastri preziosi e interlocutori irrinunciabili'.3. 'Vincere le elezioni nel 2024 per tornare a sognare e per riportare trasparenza e buon governo a Sassuolo'.