Sassuolo, è morto a 78 anni l'ex assessore regionale Luigi Gilli

Lutto nel mondo della politica emiliana. E' morto a 78 anni Luigi Gilli. Nato a Sassuolo nel 1947, Gilli in Regione Emilia-Romagna ha ricoperto il ruolo di consigliere negli anni 90 e successivamente assessore alla Programmazione e sviluppo territoriale, Cooperazione col sistema delle autonomie e Organizzazione.Figura di spicco nella politica dell'Emilia-Romagna e locale, ha ricoperto incarichi di rilievo anche in altre istituzioni, collaborando a lungo con il senatore Giuseppe Medici, lavorando nell’Associazione nazionale dei Consorzi di bonifica, nella Montedison e nel Consorzio nazionale di iniziativa agricola e più recentemente come presidente dell'Advisory Board Centro Nord di UniCredit.'Ci lascia una persona di grande esperienza, che è stata in grado di rappresentare al meglio il nostro territorio in ogni ambito in cui ha profuso il proprio impegno.

Luigi ci lascia un vuoto difficile da colmare, ma il suo impegno e il suo amore per la nostra comunità continueranno a essere un faro per tutti noi, con il suo saper essere sempre attento ai bisogni delle persone. Riposa in pace, Luigi, e grazie per tutto ciò che hai fatto' - afferma il presidente della provincia Fabio Braglia.

Anche il consigliere del Csm Enrico Aimi esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Luigi Gilli. 'Una notizia terribile. Era un amico di vecchia data, dai tempi in cui facevamo politica in Regione.Perdiamo, non solo un amico, ma un punto di riferimento insostituibile. Un autentico signore, garbato, elegante, intellettualmente raffinato e di assoluto buon senso. Con lui si finiva sempre per andare d’accordo, anche nelle situazioni più spigolose: un mediatore eccezionale, un “pontiere” insuperabile. Sapeva farsi voler bene e conquistare il cuore e l’intelligenza anche degli avversari più irriducibili.Porgo le condoglianze alla sua amata famiglia e avrò preghiere in suffragio della sua anima'.