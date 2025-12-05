Scandalo Amo: 'Decreto ingiuntivo, siamo in attesa del provvedimento del giudice'
L’udienza per la conferma del titolo esecutivo si è tenuta lo scorso 27 novembre, come dato conto da La Pressa
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma
'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'
La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'
Modena, il presidente della Corte dei Conti che ha stroncato l'accordo Aimag-Hera incontra i sindaciArticoli Recenti
Civici di centro-sinistra sempre più uniti: obiettivo, elezioni 2026
Bologna: Prodi chiede di togliere cittadinanza onoraria alla Albanese, Lepore persevera
Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affitto
Tempi di attesa delle visite specialistiche a Modena, la Cgil: 'Così non va'