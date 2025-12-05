Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Scandalo Amo: 'Decreto ingiuntivo, siamo in attesa del provvedimento del giudice'

L’udienza per la conferma del titolo esecutivo si è tenuta lo scorso 27 novembre, come dato conto da La Pressa

'Da dicembre è stato rafforzato l’ufficio amministrativo di Amo, con due nuove unità in dotazione organica, per presidiare un settore nevralgico dell’Agenzia e consentire in prospettiva un potenziamento dei controlli interni. E’ stata avviata una collaborazione con uno stimato professionista, per affiancare la Governance della Società nell’attività di aggiornamento dello Statuto e ampliare gli ambiti di azione inerenti la mission di Amo, in linea con l’evolversi delle esigenze dei Soci'. Lo rende noto la società stessa in attesa degli sviluppi legati all'ammanco da oltre 500mila euro.

“Continua la riorganizzazione di Amo, per irrobustire la Società ed evitare che quanto accaduto possa ripetersi, anche attraverso un riassetto della pianta organica funzionale all’attivazione di meccanismi di controllo reciproci - spiega il direttore Roberto Bolondi - il tutto senza aumentare gli impegni di spesa per il personale, in linea con gli obiettivi di budget fissati dai Soci e approvati all’unanimità nell’Assemblea del 1 dicembre, con una presenza pari al 96% delle quote'.

Per quanto riguarda il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Modena, ottenuto dalla Società nei confronti dell’ex dipendente accusata di aver incassato bonifici indebiti sul conto corrente a lei intestato, l’udienza per la conferma del titolo esecutivo si è tenuta lo scorso 27 novembre, come dato conto da La Pressa.
'Amo è in attesa del provvedimento del giudice' - fa sapere la agenzia.

'Il gruppo di lavoro che abbiamo costruito in questi mesi consentirà di focalizzare al meglio l’Agenzia su tutti gli obiettivi assegnati dai Soci – sottolinea l’Amministratore Unico Andrea Bosi - dall’ottimizzazione del servizio di trasporto pubblico agli investimenti sul patrimonio, nell’ambito di una corretta gestione Amministrativa, nell’ottica di garantire sempre i principi guida dell’integrità, della legalità e della trasparenza. Mantenendo fisso l’obiettivo di recuperare al più presto le risorse pubbliche sottratte con tutti gli strumenti giuridici a disposizione'.

