Scandalo Amo, l'ex amministratore Reggianini protagonista alle feste dell'Unità nella Bassa

E' tempo di Feste dell'Unità nella Bassa modenese, in particolare dal 3 al 6 luglio si terrà l’ultima settimana della Festa de l’Unità di Confine a San Felice. Domani alle 18 si parlerà di ambiente, e in particolare di come il cambiamento climatico influenzi la società, con il professor Valrio Borghi. La sera stessa, anche una cena di solidarietà alle popolazioni colpite dalla frana di Boccassuolo, alle 20.30, che vedrà, tra i partecipanti, anche il presidente della Provincia e sindaco di Palagano Fabio Braglia e l’onorevole Andrea De Maria.A fare gli onori di casa l'attuale segretario provinciale Pd di Modena Stefano Reggianini (che ha tagliato il nastro della festa il 27 giugno). Reggianini che ha appena lasciato il suo incarico di Amministratore unico in Amo lasciando in eredità al suo successore, l'ex consigliere Pd Andrea Bosi, un ammanco da 500mila euro legato, a quanto pare, all'attività fraudolenta di una dipendente.Ricordiamo che per Amo il sindaco di Modena Massimo Mezzetti ha chiesto un reset totale.Di sanità pubblica, territoriale e universalistica si discuterà invece venerdì 4 luglio, alle 21, con il presidente della Commissione Sanità della Regione Emilia-Romagna Gian Carlo Muzzarelli, il sindaco di Camposanto Monja Zaniboni e il vicesindaco di Finale Emilia Michele Gulinelli.Modererà la serata Emilio Cioli, consigliere comunale della lista ‘Rigeneriamo San Felice’.Sabato 5 luglio, alle 18.30, un incontro dedicato all’Unione Europea, con l’eurodeputato Stefano Bonaccini, il vicesindaco di Camposanto Andrea Resca, Letizia Galavotti e Anna Baldini, rispettivamente segretarie Pd di Concordia e Finale-Massa. Modera il segretario provinciale dei Giovani Democratici Matteo Silvestri.Infine, domenica 6 luglio, alle ore 18, in programma una tavola rotonda dedicata al tema di giovani e attivismo politico, con la segretaria Pd di Finale-Massa Anna Baldini, il presidente di Piazza del Mercato APS Lorenzo Bortolazzi e la studentessa di Scienze Politiche Farida Fayate.