Scandalo Amo, Mezzetti a Gasparri: 'L'azzeramento dei vertici è già avvenuto'

'Sono disponibile a fornire al senatore Gasparri la rassegna stampa di Modena delle ultime settimane. In questo modo potrebbe apprendere che i comuni soci di Amo a partire dal Comune di Modena hanno affrontato a viso aperto la grave vicenda della sottrazione di soldi pubblici su cui indaga la magistratura'. Così il sindaco di Modena Massimo Mezzetti replica alle parole del senatore di Forza Italia.

'Trovo onestamente sorprendente il pressappochismo di un personaggio politico del calibro di Gasparri. Come può chiedere di fare ciò che si è già fatto? L’azzeramento dei vertici di Amo non solo è avvenuto ma è in corso un evidente rafforzamento delle procedure interne come da comunicazioni del nuovo amministratore unico Andrea Bosi. Gasparri trovi dei migliori collaboratori, quelli che ha non leggono neppure gli organi di informazione locale'.