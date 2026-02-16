Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Scandalo Amo, Platis: 'Bosi si complimenta per l’alto senso civico dei suoi due predecessori, inqualificabile'

Scandalo Amo, Platis: 'Bosi si complimenta per l’alto senso civico dei suoi due predecessori, inqualificabile'

'La perizia commissionata dall’attuale amministratore unico ridetermina le responsabilità e fa emergere importi superiori rispetto a quanto finora comunicato'

2 minuti di lettura
'Siamo di fronte a un caso emblematico di opacità. Solo pochi giorni fa Bosi si ergeva a paladino per aver ottenuto, almeno sulla carta, il recupero di 448.157 euro, pari all’88% di quanto richiesto da Amo Spa e finora denunciato. Oggi, però, l’ammontare del maltolto è lievitato fino a sfiorare i 600mila euro, senza che siano stati dettagliati in modo trasparente i profili di responsabilità dei singoli. Il merito degli sviluppi investigativi è della Guardia di Finanza, che ha proseguito le indagini, mentre Amo continua a rincorrere le cifre e ad assumere un ruolo più da giocatore che da arbitro'. Così in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia, Antonio Platis, a margine della conferenza stampa di oggi.


'La dichiarazione odierna di Bosi, nella quale si complimenta per l’alto senso civico dei suoi due predecessori, è inqualificabile. Chi ricopre quel ruolo dovrebbe preoccuparsi di accertare la verità, recuperare integralmente il maltolto e verificare eventuali carenze nella vigilanza, non di addolcire l’immagine pubblica dei colleghi. Sul banco degli imputati finisce anche l’ex amministratore unico Burzacchini, ma non è dato conoscere quale sia la contestazione specifica mossa nei suoi confronti. Evidentemente, tuttavia, la documentazione è stata ritenuta sufficientemente solida da indurlo a un accordo transattivo.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Forse — si chiede Platis — sono finite sotto la lente alcune spese della carta di credito non debitamente autorizzate? Appare inoltre evidente che a Reggianini non siano state integralmente addebitate le somme che eccedono quell’88% attribuito alla dipendente, ossia in particolare i prelievi in contanti e le spese effettuate con carta, per circa 68 mila euro. Per quale ragione gli sarebbe stato proposto di transigere per una cifra inferiore? E di quanto inferiore? Si tratta di elementi che, come già evidenziato nell’esposto presentato a fine luglio, sollevano ulteriori perplessità: secondo la normativa anticorruzione, infatti, i fondi di AMO potevano essere movimentati esclusivamente tramite bonifico'.

 

'Tra le molte incertezze emerge un ulteriore interrogativo: per quale ragione gli importi contestati a Di Loreto e Berselli superano la cifra dei bonifici versati dalla presunta dipendente infedele? Sono state contestate ulteriori spese da parte di Amo Spa? La perizia commissionata dall’attuale amministratore unico Bosi ripartisce le responsabilità tra quattro figure — i due precedenti amministratori unici, Burzacchini e Reggianini, e i due precedenti direttori generali, Di Loreto e Berselli — ma nulla viene chiarito rispetto ad altri ruoli di controllo. I revisori contabili, ad esempio, escono dalla vicenda senza citazioni e conseguenze.
Sono queste le vere ombre che si allungano sulla gestione dell’intera vicenda. È evidente che negli ultimi mesi siano emerse ulteriori poste senza un’adeguata informazione ai soci, all’opinione pubblica e ai contribuenti modenesi. La tanto decantata trasparenza non sembra trovare casa in Amo, mentre appare fin troppo evidente una difesa d’ufficio nei confronti di chi è stato nominato dal Partito Democratico Amministratore unico'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Gara affidamento servizio trasporto pubblico, Bosi: 'Approvazione a stretto giro'

Gara affidamento servizio trasporto pubblico, Bosi: 'Approvazione a stretto giro'

Maxi ammanco AMO: pagherà anche Reggianini

Maxi ammanco AMO: pagherà anche Reggianini

Alberto Bosi, coordinatore regionale Ap: 'Emanuele Giammaria è il nuovo coordinatore di Modena'

Alberto Bosi, coordinatore regionale Ap: 'Emanuele Giammaria è il nuovo coordinatore di Modena'

Scandalo Amo, Mazzi: 'Mancanza di controllo analoga a quella della Fondazione di Modena'

Scandalo Amo, Mazzi: 'Mancanza di controllo analoga a quella della Fondazione di Modena'

Emergenza 118 in montagna, Ausl replica ai numeri di Forza Italia con numeri propri: 'Nessun peggioramento'

Emergenza 118 in montagna, Ausl replica ai numeri di Forza Italia con numeri propri: 'Nessun peggioramento'

Emergenza 118 in montagna, Bettini e Platis (Fi) davanti al Policlinico: 'Così più rischi per cittadini e turisti'

Emergenza 118 in montagna, Bettini e Platis (Fi) davanti al Policlinico: 'Così più rischi per cittadini e turisti'

Spazio ADV dedicata a CURA CHI CURA
Articoli più Letti Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Articoli Recenti Elezioni, Vignola per tutti appoggia la candidatura di Angelo Pasini

Elezioni, Vignola per tutti appoggia la candidatura di Angelo Pasini

Spaccio: altro arresto in zona Tempio-Stazione

Spaccio: altro arresto in zona Tempio-Stazione

Ancora una iniziativa del Comitato Modena merita di più: sabato presidio in stazione

Ancora una iniziativa del Comitato Modena merita di più: sabato presidio in stazione

Lega Modena: 'Scandalo Fondazione, con i soldi si compra tutto anche il silenzio. Basta, servono dimissioni'

Lega Modena: 'Scandalo Fondazione, con i soldi si compra tutto anche il silenzio. Basta, servono dimissioni'