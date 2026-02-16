'La dichiarazione odierna di Bosi, nella quale si complimenta per l’alto senso civico dei suoi due predecessori, è inqualificabile. Chi ricopre quel ruolo dovrebbe preoccuparsi di accertare la verità, recuperare integralmente il maltolto e verificare eventuali carenze nella vigilanza, non di addolcire l’immagine pubblica dei colleghi. Sul banco degli imputati finisce anche l’ex amministratore unico Burzacchini, ma non è dato conoscere quale sia la contestazione specifica mossa nei suoi confronti. Evidentemente, tuttavia, la documentazione è stata ritenuta sufficientemente solida da indurlo a un accordo transattivo.
Scandalo Amo, Platis: 'Bosi si complimenta per l’alto senso civico dei suoi due predecessori, inqualificabile'
'La perizia commissionata dall’attuale amministratore unico ridetermina le responsabilità e fa emergere importi superiori rispetto a quanto finora comunicato'
