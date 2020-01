Schede voto, sorteggio posizioni: Bonaccini quinto, Borgonzoni seconda

Ieri l’Ufficio elettorale di via Santi a Modena, ha ricevuto la comunicazione dalla Prefettura di Modena circa il sorteggio dei candidati e delle liste collegate e cioè l’ordine di presenza delle liste sulla scheda e sui tabelloni collocati negli spazi d’affissione per la propaganda.

Il primo spazio da sinistra spetta alla candidata presidente Marta Collot, seguono in ordine Lucia Borgonzoni, Simone Benini, Laura Bergamini, Stefano Bonaccini, Domenico Battaglia e Stefano Lugli. La foto sopra ritrae i sette candidati nell'ordine in cui verranno presentati agli elettori nella scheda.

L’ordine delle liste provinciali (qui tutti i nomi dei candidati) è invece il seguente: Bonaccini Presidente collegata al candidato presidente Stefano Bonaccini, Emilia Romagna Coraggiosa Ecologista Progressista con candidato presidente Stefano Bonaccini; Potere al Popolo collegata al candidato presidente Marta Collot; L'Altra Emilia Romagna con candidato presidente Stefano Lugli; +Europa con candidato presidente Stefano Bonaccini; Movimento Cinque Stelle con candidato presidente Simone Benini; Volt Emilia Romagna con candidato presidente Stefano Bonaccini; Lega collegata al candidato presidente Lucia Borgonzoni; Fratelli d'Italia con candidato presidente Lucia Borgonzoni; Europa Verde con candidato presidente Stefano Bonaccini; Rete Progetto Emilia Romagna con candidato presidente Lucia Borgonzoni; Forza Italia con candidato presidente Lucia Borgonzoni; Il Popolo della Famiglia-Cambiamo Insieme per l'Emilia Romagna con candidato presidente Lucia Borgonzoni; Partito Democratico con candidato presidente Stefano Bonaccini; Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità con candidato presidente Domenico Battaglia; Giovani per l'Ambiente con candidato presidente Lucia Borgonzoni, e infine, Partito Comunista con candidato presidente Laura Bergamini.