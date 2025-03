School tutor e 'Tenda' aperta in attesa del bus: le proposte del Comune per la sicurezza dei ragazzi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dall'aumento dei presidi interforze nelle aree più calde della città, agli school tutor, volontari all'esterno delle scuole per presidiare le aree dove maggiormente negli ultimi tempi ci sono verificati fenomeni di aggressione. Di gruppi di ragazzi nei confronti di ragazzi. Poi l'apertura straordinaria de La Tenda, lo spazio culturale adiacente alla autostazione, negli orari coincidenti con l'orario di uscite dalle scuole. In questo caso lo spazio aggregativo, dedicato agli spettacoli e alle iniziative culturali, sarà destinato da subito anche ad accogliere in uno spazio protetto i ragazzi in attesa del bus. Sono queste alcune delle misure che l'amministrazione comunale sta mettendo in campo per contrastare in modo concreto di episodio di violenza giovanile.

Interventi che il sindaco di Modena Massimo Mezzetti ha illustrato questa sera in un incontro aperto al pubblico e pensato per fare il punto sul contrasto al disagio giovanile che spesso sfocia in episodi di violenza, e sulle iniziative intraprese al comune anche su richiesta del mondo scolastico e delle famiglie immerse nell'incontro di tre mesi fa al Polo Leonardo. Ma se nell'incontro di tre mesi fa le istituzioni sono state un po' presi in contropiede dai vivaci interventi di genitori di ragazzi colpiti direttamente da episodi di violenza, in questo caso l'incontro si è svolto in una cornice più istituzionale e più programmata, anche negli interventi.Un incontro che ha registrato un'ampia partecipazione, tale da riempire l'aula del Consiglio Comunale.

Con rappresentanti di consiglio d'istituto, insegnanti, genitori, che a loro volta hanno rilanciato proposte e richieste all'amministrazione: una maggiore sicurezza sui bus, l'apertura delle scuole e spazi pubblici anche di pomeriggio, l'aumento dei tutor, una maggiore informazione per i genitori di ragazzi vittime di aggressione o di ragazzi autori di reati. Gli esempi sono tanti, con testimonianze anche toccanti: c'è chi segnala come in una prima classe di un istituto superiore la scorsa settimana sono stati sospesi cinque studenti ma allo stesso tempo non ci sono proposte su come fare a gestire i loro tempo fuori dalla scuola. Situazione che vanifica la funzione anche educativa che dovrebbe avere una sospensione. C'è la testimonianza di una insegnante che racconta un'aggressione con rapina avvenuta nei giorni scorsi su un bus extraurbano nei confronti di un ragazzo che oggi è terrorizzato e non vuole tornare a scuola. E che sente non ci sia una risposta adeguata a fenomeni così gravi.Richieste di cui l'Amministrazione Comunale si occuperà e sulle quali relazionerà anche nei prossimi incontri - hanno rassicurato il sindaco e gli assessori alla sicurezza e all'istruzione Camporota e Venturelli. Il sindaco ha aggiornato il confronto al prossimo incontro che ha proposto di fissare intorno a metà maggio.L'incontro, iniziato alle ore 18, si è protratto fino alle ore 20:30