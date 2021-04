Scontri a Roma, Alfieri: 'Mi dissocio, sono schifato. Lascio Io apro'

'Sono schifato, per quel che mi riguarda la mia avventura finisce qua'. Così il ristoratore modenese Antonio Alfieri, uno dei volti di Io apro ( qui l'articolo ) in un video annuncia la sua decisione di abbandonare per sempre il movimento di protesta, dopo gli scontri di ieri a Roma 'Un conto è manifestare, un conto è fare queste cose - afferma Antonio Alfieri -. Sono profondamente deluso, ci ho messo la faccia sinora, ma io non mi metterò mai contro le forze dell'ordine. Io mi dissocio da tutto, da Io apro e da ogni protesta. Pensavo fosse una giusta protesta, ma a questi livelli non ci sto. Io non sono questo, l'avevo detto: se si muove un dito io non ci sto più. Io sono un imprenditore e manifesto per il diritto al lavoro e perchè non voglio fallire, ma non voglio arrivare a questi punti. Posso alzare la voce e dire parolacce, ma così non ci sto più. D'ora in poi non mi espongo più per nessuno, solo per mia moglie, i miei figli, i miei locali. Per me è finita qua'.