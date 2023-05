Scontro aperto tra Fdi e asse Lega-FI in provincia di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Terreno di scontro le elezioni di domenica a Serramazzoni dove Fdi sostiene il candidato sindaco uscente Bartolacelli (5 anni fa sostenuto anche dal Pd), mentre Forza Italia e Lega sostengono Simona Ferrari sostenuta apertamente anche dal Pd. Ieri Fdi per bocca del segretario provinciale Pulitanò aveva fatto appello agli 'alleati' e oggi la replica che riceve è durissima.'L’incoerenza è da cercare in casa di chi 5 anni fa ha contrastato Bartolacelli con una lista e una candidatura alternativa che raggruppava tutto il centrodestra unito, e oggi invece lo sostiene, dimenticando che se il Comune è dissestato, la responsabilità è di chi l’ha amministrato in maniera quasi continuativa negli ultimi 30 anni, cioè Bartolacelli stesso - affermano in una nota congiunta Giacobazzi e Golinelli, segretari provinciali di Forza e Lega -. Lega e Forza Italia sono orgogliosi di sostenere la lista civica Noi per Serra candidando anche dei tesserati in prima fila, e avendo partecipato fin dagli albori alla stesura di un programma di rinnovamento e rilancio. Siamo ben felici che anche altre aree politiche, su forte sollecitazione dei loro elettori del territorio, abbiano scelto di sostenere la lista civica Noi per Serra, ma questo non significa alcun pastrocchio o ammucchiata con chi è distante anni luce da Lega e da Forza Italia'.