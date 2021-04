Scuola Modena, troppo caos col doppio ingresso: si torna a turno unico

Dalla prossima settimana si torna al turno unico di ingresso nelle scuole, troppa la confusione generata dal doppio ingresso deciso inizialmente per limitare la presenza di studenti sugli autobus. La conferma è arrivata oggi durante la visita dell'assessore regionale al centro vaccinale Covid di Modena, dal presidente della Provincia Gian Domenico Tomei e dal prefetto Alessandra Camporota. Tomei e Comporota accolgono dunque le tante richieste giunte in questi giorni dagli studenti delle scuole superiori e dalle famiglie modenesi. Ricordiamo che la scelta di scaglionare gli ingressi era stata presa a fronte dell’aumento della percentuale della didattica in presenza a fronte di un'insufficiente numero di mezzi pubblici per garantire viaggi sui bus non affollati e in sicurezza.