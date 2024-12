Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

una sala gremita di genitori preoccupati e arrabbiati perché sindaco e assessore alla sicurezza (e bene che dovrebbe avere dimestichezza di ordine pubblico...) prendessero finalmente coscienza di una situazione, quella della sicurezza negli istituti scolastici modenesi completamente alla deriva. Stupiscono i volti interrogativi degli amministratori rispetto al problema e al disappunto delle famiglie nei loro confronti: forse non erano a conoscenza di uno stato delle cose completamente allo sbando? Premesso che le colpe, e lo sottolineiamo sono da attribuire a tutte le amministrazioni precedenti nessuna esclusa, complici dell'aggravamento irreversibile della situazione per non aver fatto assolutamente niente, riteniamo utile ricordare che noi a più riprese abbiamo denunciato e sensibilizzato la comunità sulla questione ogni volta che c'è stata l'occasione'. Così in una nota il segretario modenese della Lega, Caterina Bedostri.

'E sono i fatti a dimostrarlo. Diverse le interrogazioni a riguardo, come le prese di posizione attraverso una fiaccolata molto partecipata e con le testimonianze dirette dei genitori i cui figli si sono ritrovati vittime di momenti non solo di insicurezza ma di vera e propria violenza. Opportuno riportare alla luce questi fatti a memoria di chi, vedi il PD, tende a dimenticarli alla velocità della luce. Ed anche qui ricordiamo che quando denunciavamo, parlavano e rispondevano di nostre percezioni distorte della realtà. Ora il conto è salato e difficile da pagare e sanare. Ma sembra che ancora non ci sia completa consapevolezza dei fatti - chiude Bedostri -. Guardi oltre piazza Grande sindaco e anche lei assessore alla Sicurezza: la situazione nelle scuole permane nel degrado più assoluto e va trovata una soluzione. Ascoltando tutti, noi compresi perché lei non è il sindaco di una sola parte e politica ma di un'intera città e di tutti i modenesi, quindi potrebbe una volta tanto ascoltare anche noi visto che fino ad ora i suoi predecessori non lo hanno fatto'.