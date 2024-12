'Scuole e baby gang: la giunta di Modena non ammette il problema'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Così, a commento dei dati forniti ieri dalla giunta comunale di Modena , la segreteria della Lega di Modena.

'Nessuno ha contestato e lo ribadiamo il lavoro fatto all’interno degli istituti scolastici quanto piuttosto ed essere evidenziata è la situazione di gravità che permane al di fuori, nei pressi delle scuole e tutti i luoghi frequentati dagli studenti. E sono i fatti a dirlo, prima di noi, non ci inventiamo nulla, le responsabilità ci sono, ci sono eccome. Tutte attribuibili alle amministrazioni precedenti, colpevoli di aver sminuito prima i problemi, e poi cercato di farli passare sotto silenzio, parlando di percezioni o di episodi enfatizzati. Nessuno incolpa al momento questa giunta che si è trovata a gestire l'eredità di un problema purtroppo attualmente irrisolvibile e sempre più grave. Sindaco ed assessori avrebbero dovuto solamente prenderne coscienza, capire, iniziare a cercare soluzioni con tutti, opposizione compresa. Cosa che invece non si sono sognati minimamente di fare, ma che hanno provveduto a fare i genitori arrabbiati la settimana scorsa - continua la Lega -.



Ma torniamo a noi e a chi governa dato che il colore politico non è cambiato e con esso anche l’approccio alle questioni. Ci permettiamo solo qualche inciso giusto per rischiarare la memoria o “le memorie”. Che fine hanno fatto i progetti per le politiche giovanili sbandierati dalle precedenti amministrazioni con tanto di proclama durante la festa di San Geminiano del 2022? L’Informagiovani, nato come punto di riferimento sociale ed informativo per i giovani della città, perché è diventato un punto turistico informativo? Che fine ha fatto la pianificazione politico sociale, con attori principali le associazioni e le cooperative per l’integrazione di quella ‘gioventù bruciata’, che tanto fa discutere in questi giorni. Facile non prendersi responsabilità, addossandole ad altri, ma alla fine l’unica responsabilità è di chi ha gestito la politica e i progetti giovanili, che si leggono solo sulla carta ma, come dimostrano i fatti, non esistono nella realtà. I genitori non devono fare delle proposte, è l’amministrazione che deve indicare l’obiettivo da raggiungere. Ma evidentemente si brancola nel buio quindi si vuole lasciare il cerino in mano ad una comunità che da anni pone lamentele'.