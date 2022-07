'Scuole infanzia, il Comune di Modena lascia bimbi fuori dalla porta'

'Non è servito a nulla esternalizzare i servizi educativi 0-6 anni per aggirare il divieto di assumere personale e garantire la continuità del servizio rivolto alla fascia di età 0-6 anni. La Fondazione Cresci@mo e il Comune di Modena non sono stati in grado di dare una risposta alla metà delle famiglie che hanno fatto domanda per inserire i propri figli nelle strutture educative'. A parlare è Elena Govoni, segretaria Federazione Modena di Rifondazione Comunista.'Un numero altissimo, una situazione drammatica per le famiglie che adesso devono aspettare e sperare in qualche rinuncia, o trovare soluzioni alternative prima del mese di settembre. Famiglie dove entrambi i genitori lavorano e non hanno aiuti dalla rete parentale. Come è potuto accadere tutto ciò? L’assessora si giustifica parlando di un aumento imprevisto di richieste.