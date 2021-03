'Scuole infanzia Modena, siamo alla soglia della liquidazione totale'

'Il Governo parla di nuove assunzioni nella Pubblica Amministrazione e il Comune che fa? Attua un Piano occupazionale che, al contrario, esternalizza due materne e due nidi. Non ci sono più giustificazioni, la scelta della giunta Muzzarelli è l’esternalizzazione per giungere alla privatizzazione e allo smantellamento progressivo dei servizi per l’infanzia'. Così in una nota Modena Volta Pagina contesta la scelta di affidare nuove scuole a Cresciamo 'Il Piano, infatti, prevede che l’anno prossimo altri due servizi passino a Cresciamo. E così anno dopo anno finché il Comune si disferà’ totalmente del servizio 0-6 che fu l’orgoglio della città. Eppure nidi e materne, lo ricordiamo, furono attuati con l’impegno corale della città, di insegnanti, famiglie e amministratori di sinistra. Oggi la Giunta tradisce quella storia e accelera - continua Modena Volta Pagina -. Alla fine di questa esternalizzazione, premessa alla privatizzazione, vi saranno gravi conseguenze economiche e didattiche. Le prime ricadranno sulle spalle delle insegnanti e quelle didattiche sui più piccoli che saranno affidati alle insegnanti precarizzate delle Coop. Si perché quando le insegnanti comunali andranno in pensione si risparmierà all’osso utilizzando personale sottopagato, senza riguardo alcuno per la qualità didattica in un’età così delicata. È un film già visto. E non si tratta nemmeno di una scelta necessaria visto che la vicina Bologna, cha ha servizi scolastici altrettanto sviluppati, ha deciso l’opposto: reinternalizzerà nidi e scuole d’infanzia e abbandonerà le privatizzazioni. Questa è la via giusta! Muzzarelli, l’anno scorso, esternalizzando altri due nidi parlò di un non meglio precisato “progetto innovativo zero-sei anni”. Ora è chiaro, quel progetto è una liquidazione totale di una storia gloriosa.Modena Volta Pagina chiede di fermare questa liquidazione e appoggia la richiesta dei sindacati.Chiede che Verdi e Sinistra per Modena, che l’anno scorso furono solo perplessi, si dissocino e si oppongano. Basta con queste decisioni autoritarie contrarie alla tradizione cittadina. Chiediamo un confronto vero: si ascoltino famiglie, insegnanti, forze politiche, sociali, sindacali, associazioni femminili. Poi si decida assumendosene la responsabilità. I servizi per l’infanzia sono un patrimonio collettivo, valori di tutti noi modenesi'.