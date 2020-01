Se il direttore Ago chiede soldi per stampare volantini elettorali...

Stefano Soranna. 'Stupefacente appello del direttore di AGO , nonostante un'ottima pensione e i due incarichi (Fondazione Ravello e AGO), non vuole pagare la stampa dei suoi pieghevoli elettorali'. A sottolineare quanto già riportato da La Pressa è l'ex esponente leghista

'Sulla pagina Facebook del direttore di AGO Mauro Felicori è apparso un post che lascia senza parole, il capolista della lista Bonaccini non vuole spendere un euro per la sua campagna elettorale. Chiede soldi, ne ha bisogno subito. Deve stampare almeno un pieghevole e vuole farlo coi soldi dei suoi sostenitori. Evidentemente la pensione da dirigente del Comune di Bologna e le retribuzioni della Fondazione Ravello e di Ago non bastano. Forse si sarà fatto prendere la mano per i regali di Natale e il conto in banca si è improvvisamente svuotato. Va anche tenuto presente che in caso di elezione, Felicori, essendo esponente di una civica non dovrà versare nulla al partito, e potrà quindi rimborsare senza problemi i suoi fornitori - afferma Soranna -. Dal suo arrivo a Modena, AGO è ancora un progetto in alto mare, va avanti grazie al lavoro prezioso dei dipendenti. Felicori dichiarava «Ago è un cantiere e quando si apre un cantiere culturale io faccio festa: ci sono progetti da sviluppare, voglio fare diverse inaugurazioni e creare attenzione su Modena che secondo me può cullare l’ambizione di una maggior fama internazionale». Nulla di tutto questo si è finora realizzato. Un fallimento. A gennaio imperdibili eventi come il mercatino dei prodotti agricoli di Coldiretti e gli zampognari di Monte San Pietro. La fama internazionale è garantita'.