Segreteria Pd, Bonaccini: 'Ci sto pensando seriamente'

'Non ho ancora deciso definitivamente', ma 'ci sto riflettendo seriamente'. Stefano Bonaccini conferma la riflessione in corso sulla sua candidatura alla segreteria del Pd e il fatto che la decisione definitiva verrà presa 'nel giro di breve tempo'. Anzi, a questo proposito Bonaccini torna a sollecitare tempi più brevi per lo svolgimento del congresso. 'Abbiamo bisogno di un nuovo gruppo dirigente. Bisogna aprire una nuova stagione', dice Bonaccini, oggi a L'aria che tira, su La7. 'Un partito che sta sei mesi a discutere di se stesso non diventa utile al paese e ai cittadini', scandisce poi. Per quanto riguarda l'ipotesi di scioglimento del partito, invece 'sarebbe un errore sciocco e clamoroso sciogliere' il Pd, 'la seconda forza politica del paese e la prima di opposizione' e chi immagina di sciogliere il Pd 'lo dice pensando di fare il più grande regalo a Giorgia Meloni e alla destra che ha vinto le elezioni'.