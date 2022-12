Segreteria Pd, nei sondaggi ora Bonaccini stacca Schlein di 20 punti

In percentuali si parla del 45% di consensi per Bonaccini contro il 25% per Schlein. Più staccata ancora la terza competitor, Paola De Micheli

Stefano Bonaccini resta in vantaggio nella corsa alla guida del Pd. Secondo un nuovo sondaggio realizzato dall'istituto Emg e reso noto questa mattina dalla trasmissione Agorà, su Rai tre, il governatore dell'Emilia-Romagna viaggia con 20 punti di vantaggio sulla sua ex vicepresidente Elly Schlein. In percentuali si parla del 45% di consensi per Bonaccini contro il 25% per Schlein. Più staccata ancora la terza competitor di queste primarie, Paola De Micheli, accreditata del 9%. Infine, alla domanda del sondaggio ('Chi sarebbe secondo lei il miglior segretario per il Pd?'), un 15% degli intervistati preferisce non rispondere e un 6% indica un altro candidato, diverso dai tre in campo.



'Ho scommesso sulla libertà degli iscritti, ne ho incontrati a migliaia in questi anni e tutti credono fortemente che il Partito democratico debba essere lo strumento per cambiare il mondo e migliorare concretamente la vita delle persone, rispondendo ai loro bisogni - ha detto invece la De Michele questa mattina su Rai Radio Uno alla trasmissione Forrest -. Ho scommesso su di loro e non sulle correnti, ho scommesso su una comunità che, seppur stanca, ha ancora la voglia e la forza di guardare e costruire il futuro. Sarà un lavoro lungo, a prescindere da chi sarà a guidare il partito. Penso di essere la candidata più meridionalista tra i tre, per ragioni istituzionali e professionali sono quella che si è occupata maggiormente del Sud, con investimenti importanti e conoscenza del territorio'.





